Росіяни просувають фейк, що військові побили жінку на Харківщині: як було насправді

Російська пропаганда поширює фейк про побиття жінки військовими ЗСУ в Дергачах Харківської області.

Ворожі Telegram-канали активно розповсюджують дезінформацію про те, що військовослужбовці 113-ї окремої бригади територіальної оборони (ОБрТрО) побили жінку, коли та прийшла отримувати гуманітарну допомогу. Інцидент нібито стався у місті Дергачі на Харківщині.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Тепер, за словами російських пропагандистів, жінці потрібна операція.

"Насправді це чергова цинічна брехня російських пропагандистів. Вони використали фотографію жительки Дергачів, яка є людиною з інвалідністю і потребує допомоги, та вигадали цю історію", — наголосили в ЦПД.

У Центрі наголошують, що ворожі пропагандисти вже не вперше поширюють публікації подібного змісту задля дискредитації Збройних Сил України.

"Таким чином вони прагнуть викликати негативне ставлення з-поміж цивільного населення до українських військових", — пояснили у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, російський пропагандистський телеканал НТВ показав фейкове відео, на якому секретар РНБО Олексій Данілов нібито намагається переконати, що "Україна причетна до теракту 22 березня".

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