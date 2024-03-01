Росіяни просуваються біля Авдіївки: ISW по ситуацію в районі після захоплення міста

Російські війська просунулися на захід від Авдіївки на Донеччині та навіть захопили кілька населених пунктів у цьому районі.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри за 28 і 29 лютого показують, що російські війська просунулися на південь і південний захід від Степового, що розташоване на північний захід від Авдіївки, а також на північний захід від Ласточкиного - на захід від міста.

Крім того, російські мілблогери стверджували про захоплення загарбниками населених пунктів біля Авдіївки - Бердичі та Тоненьке, а також більшу частину або всю Орлівку під час запеклих боїв 29 лютого. Натомість в ISW наголошують, що не спостерігав візуальне підтвердження цих російських заяв.

Згадують в ISW і заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який визнав, що війська РФ ненадовго закріпилися на околицях Орлівки, перш ніж українські війська витіснили окупантів з населеного пункту. Своєю чергою, речник Таврійського угруповання військ Дмитро Лиховій спростував інформацію про те, що окупанти захопили Бердичі.

Інший російський мілблогер стверджував, що армія Росії також просунулася на південний захід від Авдіївки в районі Невельського. Повідомляється, що позиційні бої тривали на північний захід від міста - біля Новобахмутівки та на південний захід - біля Первомайського.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив про складну ситуацію на фронті. Зокрема, з його слів, особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському напрямку.

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