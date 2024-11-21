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Росіяни просуваються далі в межах українського виступу в Курській області: деталі ISW

Росіяни просуваються далі в межах українського виступу в Курській області: деталі ISW

Курська область. / Фото: Associated Press

Армія РФ просунулася на кількох ділянках.

Протягом минулої доби армія Російської Федерації просунулася далі в районі головного українського плацдарму в Курській області.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри за 14 і 18 листопада показують, що російські війська просунулися на північ від населеного пункту Зелений Шлях, що розташований на південний схід від Коренєво, а також на північний захід від Малої Локні, що на півночі від Суджі. 

 Зазначається, що експерти ISW не спостерігали останніх доказів присутності ЗСУ в цих районах.

У Міноборони РФ та кілька інших російських джерел заявили, що війська Росії нібито "розгромили" українські війська біля лісу Ольгівка та перерізали шляхи постачання до позицій ЗСУ у цьому районі. Втім, цьому аналітики ISW не мають підтвердження таких заяв.

Американські фахівці зауважують, що ані російські, ні українські джерела не повідомляли про бої в Глушківському районі на захід від головного українського плацдарму в Курській області 20 листопада.

Нагадаємо, Міністерство оборони США оприлюднило нові оцінки щодо участі військ КНДР у війні проти України. Відомо, що під Курськ  перекинуто понад 11 тисяч північнокорейського контингенту.

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