Росіяни просуваються далі в межах українського виступу в Курській області: деталі ISW

Протягом минулої доби армія Російської Федерації просунулася далі в районі головного українського плацдарму в Курській області.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри за 14 і 18 листопада показують, що російські війська просунулися на північ від населеного пункту Зелений Шлях, що розташований на південний схід від Коренєво, а також на північний захід від Малої Локні, що на півночі від Суджі.

Зазначається, що експерти ISW не спостерігали останніх доказів присутності ЗСУ в цих районах.

У Міноборони РФ та кілька інших російських джерел заявили, що війська Росії нібито "розгромили" українські війська біля лісу Ольгівка та перерізали шляхи постачання до позицій ЗСУ у цьому районі. Втім, цьому аналітики ISW не мають підтвердження таких заяв.

Американські фахівці зауважують, що ані російські, ні українські джерела не повідомляли про бої в Глушківському районі на захід від головного українського плацдарму в Курській області 20 листопада.

Нагадаємо, Міністерство оборони США оприлюднило нові оцінки щодо участі військ КНДР у війні проти України. Відомо, що під Курськ перекинуто понад 11 тисяч північнокорейського контингенту.

Читайте також:

Не рахуються із втратами! Росіяни на Курщині проводять м'ясні штурми!