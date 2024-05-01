Росіяни просуваються на південь від Часового Яру – аналітик Bild (мапа)

Вхід окупантів до міста зі сходу чи півдня – це лише питання часу, переконаний аналітик.
Російським військам вдалося на південному фланзі перейти канал Сіверський Донець-Донбас і просунутися у напрямку Часового Яру.
Про це повідомив експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.
"Російські сили вторгнення форсували канал у Часовому Яру за 1 км на південний схід від міста. Тепер це лише питання часу, коли вони увійдуть до населеного пункту зі сходу чи півдня", – вважає аналітик.
Як нагадало видання, раніше Рьопке повідомляв, що під час наступу на Часів Яр російська армія використовує тактику подвійного удару.
Окупанти безпосередньо атакують мікрорайон "Канал" на самому сході міста, а також обходять його з півночі та з півдня через села Богданівка та Іванівське. У центрі та на півночі українські війська тримають оборону.
Але на південному фланзі росіянам вдалося перейти канал Сіверський Донець-Донбас і просунутися у напрямку міста.
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Нагадаємо, як повідомили 30 квітня в ОСУВ "Хортиця", щоби взяти Часів Яр "у лещата", росіяни намагаються обійти місто околицями, а також ведуть активний вогонь з артилерії та мінометів.
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