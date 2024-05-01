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Росіяни просуваються на південь від Часового Яру – аналітик Bild (мапа)

Росіяни просуваються на південь від Часового Яру – аналітик Bild (мапа)

Російські війська / Фото: Associated Press

Вхід окупантів до міста зі сходу чи півдня – це лише питання часу, переконаний аналітик.

Російським військам вдалося на південному фланзі перейти канал Сіверський Донець-Донбас і просунутися у напрямку Часового Яру.

Про це повідомив експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

"Російські сили вторгнення форсували канал у Часовому Яру за 1 км на південний схід від міста. Тепер це лише питання часу, коли вони увійдуть до населеного пункту зі сходу чи півдня", – вважає аналітик.

Як нагадало видання, раніше Рьопке повідомляв, що під час наступу на Часів Яр російська армія використовує тактику подвійного удару.

Окупанти безпосередньо атакують мікрорайон "Канал" на самому сході міста, а також обходять його з півночі та з півдня через села Богданівка та Іванівське. У центрі та на півночі українські війська тримають оборону.

Але на південному фланзі росіянам вдалося перейти канал Сіверський Донець-Донбас і просунутися у напрямку міста.

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Мапа просування російських військ у районі Часового Яру / Фото: Bild / ©
Мапа просування російських військ у районі Часового Яру / Фото: Bild
Мапа просування російських військ у районі Часового Яру / Фото: Bild / ©
Мапа просування російських військ у районі Часового Яру / Фото: Bild

Нагадаємо, як повідомили 30 квітня в ОСУВ "Хортиця", щоби взяти Часів Яр "у лещата", росіяни намагаються обійти місто околицями, а також ведуть активний вогонь з артилерії та мінометів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Роздута двіжуха до 9 травня”! Росіяни змінили техніку поблизу Часового Яру

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