Росіяни просуваються на південь від Часового Яру – аналітик Bild (мапа)

Вхід окупантів до міста зі сходу чи півдня – це лише питання часу, переконаний аналітик.

Російським військам вдалося на південному фланзі перейти канал Сіверський Донець-Донбас і просунутися у напрямку Часового Яру.

Про це повідомив експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

"Російські сили вторгнення форсували канал у Часовому Яру за 1 км на південний схід від міста. Тепер це лише питання часу, коли вони увійдуть до населеного пункту зі сходу чи півдня", – вважає аналітик.

Також читайте Чи дійсно РФ може захопити Часів Яр до 9 травня – оцінка Генштабу Естонії

Як нагадало видання, раніше Рьопке повідомляв, що під час наступу на Часів Яр російська армія використовує тактику подвійного удару.

Окупанти безпосередньо атакують мікрорайон "Канал" на самому сході міста, а також обходять його з півночі та з півдня через села Богданівка та Іванівське. У центрі та на півночі українські війська тримають оборону.

Але на південному фланзі росіянам вдалося перейти канал Сіверський Донець-Донбас і просунутися у напрямку міста.

Читайте провідні новини дня:

Мапа просування російських військ у районі Часового Яру / Фото: Bild

Мапа просування російських військ у районі Часового Яру / Фото: Bild

Нагадаємо, як повідомили 30 квітня в ОСУВ "Хортиця", щоби взяти Часів Яр "у лещата", росіяни намагаються обійти місто околицями, а також ведуть активний вогонь з артилерії та мінометів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Роздута двіжуха до 9 травня”! Росіяни змінили техніку поблизу Часового Яру

Читайте також: