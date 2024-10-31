Росіяни просуваються на українському виступі в Курській області: деталі від ISW

Війська російської армії просунулися в Курській області під час боїв 30 жовтня. Вони рухаються вперед на головному українському виступі.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 29 жовтня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися в центральній частині Новоіванівки, що розташована на південний схід від Коренєво).

"Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про бої у Глушківському районі на захід від головного українського виступу 30 жовтня", - наголошують в ISW/

Крім того аналітики зауважують, що у Глушківському районі діють підрозділи 106-ї дивізії ВДВ.

Як повідомлялося, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що поки що достеменно важко сказати наскільки війська з Північної Кореї, які відправили на війну до України, є підготовленими. Варто дочекатися поки вони покажуть себе безпосередньо в бою.

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