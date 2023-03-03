Росіяни просуваються не так, як хотіли б, зазнають великих врат: Данілов про бої за Бахмут

Окупанти втрачають у сім разів більше солдатів, ніж ЗСУ.

Секретар РНБО Олексій Данілов наголошує, що окупанти бажають відзвітувати про захоплення Бахмута Донецької області, а тому кидають усі сили на штурм міста. Втім, темпи просування росіян не відповідають їхнім планам.

Про це в Данілов розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, ворожі сили вже тривали час "не можуть нічого зробити" біля Бахмута.

"Кого тільки не було біля Бахмуту - і терористична організація "Вагнер" Пригожина, і збройні сили, російська десантура. Умовно кажучи, повний букет того мотлоху, який насунувся на територію України", - наголосив секретар РНБО.

Під час боїв росіяни втрачають у сім разів більше солдатів, ніж українська сторона, - каже Данілов.

"На засіданні ставки дивилися на втрати Російської Федерації і безпосередньо того, що стосується Бахмута. Так, там складно і важко. Але майте на увазі, що наші хлопці і дівчата кожен день сотнями їх відправляють туди, куди вони повинні відправлятися, з урахуванням того, що вони сюди увірвалися нас вбивати. Зараз ми їх вбиваємо. І ось цей скажімо так перерахунок – один до семи на нашу користь", - наголосив він.

Бої за Бахмут

Військовий експерт Олег Жданов каже, що наразі ситуація в Бахмуті критична. Він вважає, що найближчі тижні стануть вирішальними, а на напрямку ситуація може погіршитися. Крім того, є загроза оточення українських військ із півночі.

Тим часом аналітики американського Інституту вивчення війни наголошуюь, що російські окупанти змінили стратегію біля міста. Зокрема, вони тимчасово згорнули зусилля щодо оточення міста з південного заходу, а також із північного сходу.

Про те, що Бахмут атакують найбільш підготовлені штурмові загони "вагнерівців", заявляв також кмандувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Ситуацію в районі називає дуже напруженою.

Видання The Telegraph пише, що новий наступ Росії "загруз у багнюці". Справа у тому, щ цьогоріч в Україні рано розпочалася весняна відлига. Замерзлі взимку поля і ліси під Бахмутом перетворилися на непрохідні місцини густого мулу внаслідок раптового потепління.

Раніше голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявляв, що російська армія не припиняє закидати живою силою позиції Збройних сил України під Авдіївкою та Бахмутом. За його словами, окупанти "просто закидають трупами нашу територію".

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