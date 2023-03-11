Росіяни просуваються у Бахмуті: лінія фронту відтепер проходить річкою - розвідка Британії

Українські сили утримують західну частину міста та зруйнували ключові мости через річку.

Упродовж останніх чотирьох місяців сили групи "Вагнер" захопили більшу частину східної половини міста Бахмут. Зокрема, у центрі міста річка Бахмутка тепер проходить лінією фронту.

Про це інформує Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

У зведенні йдеться, що українські сили утримують західну частину міста та зруйнували ключові мости через річку, що протікає з півночі на південь через смугу відкритого простору завширшки 200-800 м між будівлями.

"Оскільки українські підрозділи можуть вести вогонь із укріплених будівель на заході, цей район перетворився на зону бойових дій, що, ймовірно, ускладнить силам "Вагнер" спроби продовжити лобовий наступ на захід", - йдеться у повідомленні.

Водночас українські сили та їхні лінії постачання на заході залишаються вразливими для спроб Росії обійти захисників з півночі і півдня.

Додамо, що у Зеленського запевнили, що Україна має ресурси й надалі обороняти Бахмут від окупантів.

Тим часом експерт наголосив, що кожен український захисник, який сьогодні обороняє Бахмут, закладає основу для майбутнього наступу України.

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