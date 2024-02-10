Росіяни просуваються в Авдіївці: ISW про намагання ворога оточити місто

Російські окупаційні війська нещодавно просунулися на півночі Авдіївки Донецької області. Наразі тривають бої цій частині міста.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що загарбник продовжили позиційні бойові дії з українськими силами на півночі міста 9 лютого. Аналітики з посиланням на речника Таврійського угруповання військ Дмитра Лихового наголошують, що бойові зіткнення точаться в житлових кварталах у цій частині Авдіївки. Що більше - російські війська зосереджують удари саме на півночі міста.

Своєю чергою, голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що окупаційні війська мають на меті відрізати українські сили на Авдіївському коксохімічному заводі та перерізати українську магістраль наземного зв’язку, що веде до міста. Таким чином росіяни намагаються оточити населений пункт.

Повідомляється, що російські сили просунулися в Новомихайлівці. Крім тог, бої тривали на захід від Донецька поблизу Георгіївки та Красногорівки і на південний захід від Донецька поблизу Побєди та Новомихайлівки. На північному сході від Бахмута тривали обмежені позиційні бої.

Нагадаємо, видання Reuters оцінило, чому Росія прагне захопити українську Авдіївку. Зокрема, зазначається, що місто вважається воротами до Донецька, житлові квартали якого, за словами російських чиновників, обстрілюються українськими силами, іноді з Авдіївки.

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