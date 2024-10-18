Росіяни просуваються в бік Курахового: аналітики зробили тривожний прогноз

Російські окупанти продовжують штурмові дії в напрямку населеного пункту Курахове в Донецькій області.

Про це повідомили аналітики групи DeepState у звіті від 17 жовтня.

Повідомляється, що росіяни цілий день чинили тиск на Максиміліанівку. Вони кинули в механізований штурм сумарно понад 30 одиниць техніки, з яких понад половину знищили та пошкодили Сили оборони. Поряд із технікою штурми тривають за рахунок великої кількості піхоти.

Аналітики зазначили, що 17 жовтня російські солдати опублікували в Мережі кадри з російським триколором, заявивши про взяття населеного пункту.

"Саме відео було зроблено в центрі села, але паралельно уточнюємо інформацію про перебування ворога по всьому населеному пункту. Хоча до взяття під контроль західної частини Максиміліанівки залишилося недовго. У цьому районі слід очікувати оновлення карти", — зазначили аналітики.

Нагадаємо, окупанти просунулися на Краматорському та Покровському напрямках у Донецькій області. Згідно з вечірнім зведенням Генерального штабу Збройних сил України від 17 жовтня, на Покровському напрямку протягом дня окупанти здійснили 45 штурмових і наступальних дій.