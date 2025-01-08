Росіяни просуваються в Торецьку: аналітики оцінили, чим обернуться їхні успіхи для ЗСУ

Армія РФ використовує свою перевагу в кількості для просування в Торецьку на Донеччині. Протягом останнього тижня загарбники активізували наступальні операції та досягли тактичних успіхів у північній та північно-західній частинах міста.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що росіяни активізували наступальні операції на Торецькому напрямку в червні 2024-го, ймовірно, з метою зменшити український виступ у цьому районі та позбавити українські сили можливості обстрілювати тилові російські райони в напрямку Часового Яру та Покровська, на яких на той час були зосереджені основні зусилля росіян.

"Російські війська, схоже, змінюють тактику штурму в Торецьку, щоб придушити українські сили і сприяти тактичним успіхам у межах населеного пункту. Вони, ймовірно, використовують свою перевагу в чисельності особового складу, щоб інтенсифікувати наступальні дії і просунутися в межах Торецька", йдеться у звіті.

Ймовірно, окупанти мають намір закріпитися на північному заході Торецька і в центрі Щербинівки (на захід від Торецька), щоб просунутися вздовж траси Т-05-16 в напрямку Костянтинівки через Неліпівку, Плещіївку, Іванопілля та поля навколо цих населених пунктів, намагаючись створити загрозу південному краю українського фортифікаційного поясу Костянтинівка – Дружківка – Краматорськ, який є основою оборони Донецької області.

Російські війська також можуть спробувати використати подальше просування на північний захід від Торецька і на південь від Часового Яру в напрямку Білої Гори і Олександро-Шультиного для того, щоб зруйнувати українську "кишеню" в цьому районі і вирівняти лінію фронту на захід і південний захід від Костянтинівки.

"Таке просування ускладнить здатність України контратакувати в ближньому тилу Росії на південний схід від Часового Яру. Зокрема, в напрямку Кліщіївки, і дозволить російським військам розгорнути додаткові артилерійські системи в межах досяжності Костянтинівки і використовувати FPV-безпілотники в межах досяжності міста", наголошують в ISW.

Окрім того, російська армія також може спробувати просунутися на захід і північний захід від Нью-Йорка і Леонідівки в напрямку автошляхів Н-20 Донецьк – Костянтинівка і Н-32 Покровськ – Костянтинівка, щоб потіснити Костянтинівку з півдня і створити більш стабільний південний фланг для наступу на Костянтинівку.

Експерти зазначають, що російські війська, ймовірно, зможуть досягти більш швидкого просування в полях і невеликих населених пунктах на північ і захід від Торецька, ніж вони змогли досягти в своєму повільному просуванні до міста Торецьк.

"Російські війська можуть спробувати використати тактичні здобутки в Торецьку та поблизу нього, а також на схід від Покровська, щоб ліквідувати українське укріплення на південний захід від цього міста. Російське просування на схід від Покровська і на захід від Торецька може бути частиною постійних зусиль, спрямованих на здобуття переваг, які дозволяють захопити будь-яку територію, незважаючи на її відносну незначущість", - пояснюють в ISW.

Аналітики вважають, що російські війська навряд чи становитимуть значну загрозу для Костянтинівки, якщо військове командування Росії не посилить наявне угруповання військ у цьому районі військами з інших прифронтових районів.

"Російське військове командування може продовжувати надавати пріоритет Покровському та Курахівському напрямкам, але зменшити пріоритетність наступальних операцій на інших ділянках фронту, таких як Куп'янський або Борівський напрямки, з метою передислокації сил на Торецький напрямок", - йдеться у звіті.

Як повідомлялося, окупанти застосовують жахливу тактику для знищення міста Курахове на Донеччині. У міста та загалом на Курахівському напрямку окупанти просуваються у стилі випаленої землі.

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