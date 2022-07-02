Росіяни протягом доби обстріляли 14 населених пунктів у Сумській і Харківській областях - Генштаб

Росіяни протягом доби обстріляли 14 населених пунктів у Сумській і Харківській областях - Генштаб

Окупанти 2 липня обстріляли населені пункти Сумської та Харківської областей.

Зокрема, на Сіверському напрямку росіяни завдали удару по населених пунктах Студенок, Товстодубове, Нова Слобода та Білопілля.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Водночас на Харківському напрямку окупанти ведуть оборону зайнятих раніше позицій. Протягом дня загарбники обстріляли Золочів, Хрестище, Молодову, Коробочкине, Велику Бабку, Малинівку, Іванівку, Черкаську Лозову, Слатине та Чепіль із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

Крім того, окупанти вели штурмові дії в районі населеного пункту Дементіївка, однак успіху не мали і відступили. Завдали також авіаудару неподалік Верхнього Салтова та Прудянки, а також вели повітряну розвідку з БпЛА “Орлан-10”.

Нагадаємо, на Південнобузькому напрямку російські окупанти обстрілюють цивільну та військову інфраструктуру. Проте українським військам вдалося вибити загарбників з населеного пункту Іванівка.

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