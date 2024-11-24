"Росіяни провалили важливий дедлайн": комбат "Ахіллес" розповів, де ворог вишукує резерви для штурму

Окупанти не змогли до 1 листопада вийти до селища Куп'янськ-Вузловий та закріпитися на лівобережжі Куп'янська, тому російське командування вишукує нові резерви серед кухарів та механіків.

Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко.

"Росіяни дійсно провалили важливий дедлайн. Тому противник намагається вишуковувати нові резерви, яким би поповнити свої численні втрати в живій силі", – розповів комбат "Ахіллес".

За його словами, росіянами у війні рухає не наполегливість, а страх і примус.

"Насправді ж ними керує страх та система примусу. Коли вони зазнають невдач, приїжджають генерали на стройовий огляд і починають казати, мовляв, "стільки є людей – всіх у стрій. Кухарі, механіки, всі вперед", – додав Юрій Федоренко.

Він також пояснив, що погодні умови на живу силу ворога на фронті суттєво не впливають.

"Звісно, це має вплив на дальню логістику. Високоманевровна техніка не доходить до тих місць, куди доходила раніше. Проте в передній лінії боєзіткнення українські військові їх знищують шляхом безпілотних систем, протитанкових засобів, гармат та іншої зброї", – додав боєць.

Чому окупанти переважно використовують пішу тактику

Через брак техніки і велику кількість особового складу росіяни застосовують піхоту.

"Тут не обов'язково мати високопідготовлений особовий склад, важлива кількість. Це ворог і намагається виконувати, саме кількісно проводити штурми як у денний, так і нічний час", – каже військовий.

Ворог йде до 12 км пішки, минаючи лісопосадки, а коли виходить на передню лінію бойового зіткнення, то перегруповується.

"Ті, хто дійшли, переходять в ударно-штурмові дії. Це не свідчить про те, що противник не підготовлений або низько підготовлений. Не можна недооцінювати противника, але і переоцінювати не варто. Треба завжди його раціонально оглядати на полі бою – можливості, характер дій і як він буде рухатись", – зазначив військовий.

Зазначимо, що на Куп'янському напрямку ситуація напружена. Росіяни намагаються просунутися максимально далі ціною сотень одиниць особового складу.

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