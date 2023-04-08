Росіяни провалили "зимову кампанію" проти української енергосистеми - розвідка Британії

Ситуація з електроенергією в Україні скоріш за все покращиться з настанням теплішої погоди.

Російським загарбникам за осінь так і не вдалося завдати серйозних руйнувань енергосистемі України.

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії за 8 квітня.

У розвідці зазначають, що сьогодні атаки Росії мають набагато менший вплив на енергосистему.

"Російська кампанія з метою завдати серйозної шкоди об’єднаній енергосистемі України взимку 2022-23 років, найімовірніше, провалилася. Росія завдавала ударів з відстані із жовтня 2022 року, проте масштабні удари стали рідшими з початку березня 2023 року. Атаки меншого масштабу (до 25 ракет) тривають, але, скоріш за все, мають набагато менший вплив на енергосистему", - зазначає розвідка.

В огляді також наголошують, що оператори енергосистеми продовжують шукати заміну необхідних компонентів, зокрема розбитих трансформаторів.

"Транспортування і встановлення цього обладнання – логістичний виклик, особливо якщо йдеться про великі трансформатори, які можуть важити від 100 тонн. Ситуація з електроенергією в Україні скоріш за все покращиться з настанням теплішої погоди. Планування й підготовка до наступної зими, скоріш за все, вже почалася", - додає розвідка.

Зазначимо, що російські загарбники ввечері, 6 квітня, в Енергодарі викрали чотирьох працівників Запорізької АЕС.

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