Росіяни провели дві атаки на Херсонщині та відступили з втратами — ОК “Південь”

Росіяни провели дві атаки на Херсонщині та відступили з втратами — ОК “Південь”

Під час спроби атакувати позиції ЗСУ в Херсонській області окупанти втратили 2 танки та 4 броньовані машини.

В п'ятницю, 24 червня, у районі села Потьомкіне Високопільського району (Херсонська область) російські окупанти намагалися відновити втрачені позиції, але українські захисники відбили обидві атаки.

Про це повідомили в ніч проти 25 червня в оперативному командуванні "Південь".

“Наявними силами з напрямку Високопілля рашисти двічі спробували відновити втрачене положення в районі Потьомкіного. Успіху не мали. Втративши 2 танки, 4 броньованих машини та помноживши 19 на 200, ворог відступив”, — йдеться у повідомленні.

Окрім того, в Бериславському районі Херсонщини ворог здійснив раптовий авіаційний наліт гелікоптерами, випустивши 6 некерованих ракет. Суттєвих руйнувань та постраждалих немає.

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Також увечері 24 червня із застосуванням стратегічної авіації з напрямку окупованої Херсонщини ворог атакував Криворізький район. Дві ракети було збито силами протиповітряної оборони, одна влучила в сільськогосподарські угіддя на околиці Нововоронцовки.

“Пошкоджено сільськогосподарську техніку, критичних руйнувань та людських втрат, попередньо, немає”, - повідомили в оперативному командуванні.

Нагадаємо, у південних регіонах російська армія продовжує ведення бойових дій переважно у тактиці контрбатарейної боротьби. Окрім цього, РФ завдає ракетних ударів по населених пунктах в глибокому тилу Сил оборони України.

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