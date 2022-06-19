Росіяни провели розвідку боєм в районі Рубіжного: Генштаб - про ситуацію на Харківщині та північних рубежах

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на північних рубежах і на Харківщині.
На Харківському напрямку російські окупанти інтенсивно обстрілювали позиції українських військ зі ствольної та реактивної артилерії. Росіяни провели розвідку боєм в районі Рубіжного, успіху не мали.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 19 червня.
На Сіверському напрямку російські війська продовжують інженерне обладнання позицій в прикордонних районах Курської області. Відзначається нарощення системи протиповітряної оборони на території Брянської області.
На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання з прикриття білорусько-українського кордону. Білоруська армія здійснює фортифікаційне обладнання місцевості в Гомельській області, веде радіоелектронну розвідку.
Раніше у Міноборони Білорусі розповіли, чи готуються вступати у війну проти України.
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