Росіяни провели розвідку боєм в районі Рубіжного: Генштаб - про ситуацію на Харківщині та північних рубежах

Росіяни провели розвідку боєм в районі Рубіжного: Генштаб - про ситуацію на Харківщині та північних рубежах

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на північних рубежах і на Харківщині.

На Харківському напрямку російські окупанти інтенсивно обстрілювали позиції українських військ зі ствольної та реактивної артилерії. Росіяни провели розвідку боєм в районі Рубіжного, успіху не мали.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 19 червня.

На Сіверському напрямку російські війська продовжують інженерне обладнання позицій в прикордонних районах Курської області. Відзначається нарощення системи протиповітряної оборони на території Брянської області.

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання з прикриття білорусько-українського кордону. Білоруська армія здійснює фортифікаційне обладнання місцевості в Гомельській області, веде радіоелектронну розвідку.

Раніше у Міноборони Білорусі розповіли, чи готуються вступати у війну проти України.

Читайте також: