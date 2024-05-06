Росіяни проводять мобілізацію на ТОТ Запоріжжя: скільки чоловіків планують набрати

Голова ОВА звернув увагу, що під ризиком бути мобілізованими до ворожого війська – чоловіки віком від 18 до 30 років.

Росія прагне мобілізувати на війну понад 150 тис. жителів окупованих територій Запорізької області, свідчать офіційні плани країни-агресорки.

Про це очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив у ефірі телемарафону.

Росіяни вже розпочали свій призов на окупованій частині Запорізької області. В межах цього загарбники створили на кожному підприємстві відповідну інфраструктуру: військкомати, призовні пункти, призовні столи, де ведеться військовий облік.

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"Якщо брати те, що вони (росіяни – ред.) публікують офіційно, то їм необхідно призвати більш ніж 150 тис. мешканців", – зазначив Федоров.

"Ми розуміємо, що на тимчасово окупованих територіях не так багато мобілізаційного ресурсу залишилось, тому що 50% нашого населення виїхали. Але ж також слід розуміти, що ворог завіз на територію Бердянська, Мелітополя, Енергодара величезну кількість людей, які також будуть черговим мобілізаційним ресурсом", – пояснив очільник ОВА.

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Він також поінформував, що за мобілізацію на окупованих територіях несуть відповідальність гауляйтери, зокрема так званий губернатор Запорізької області Євген Балицький. Колаборант вимагає від своїх підлеглих забезпечити призов населення.

Федоров звернув увагу, що під ризиком бути мобілізованими до російської армії перебувають чоловіки віком від 18 до 30 років.

До слова, за інформацією військової розвідки України, серед російських окупантів зростає рівень дезертирства. Так, зі збройних формувань Південного військового округу РФ втекли понад 18 тис. військових.

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