Росіяни психологічно пригнічені, а ЗСУ відбили всі атаки: Генштаб повідомив гарні новини з фронту

Російські окупанти протягом минулої доби завдали 7 ракетних та 31 авіаційний удар та здійснили 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках.

Про це повідомив Генштаб.

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Червонопопівка Луганської області та Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється на раніше зайнятих рубежах, проводить інженерне обладнання позицій.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Галаганівка і Грем’яч Чернігівської області; Кореньок, Кучерівка, Студенок, Бунякине, Атинське, Кіндратівка і Миропілля на Сумщині, а також Стариця, Чугунівка, Мілове, Колодязне і Новомлинськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку з танків та ствольної артилерії обстріляно райони Дворічної, Першотравневого, Іванівки і Крохмального на Харківщині та Стельмахівки і М’ясожарівки Луганської області.

На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Макіївка, Площанка, Невське, Кузьмине, Червонопопівка та Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку від ворожого вогню постраждали Берестове, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Дружба, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під вогневе ураження окупантів потрапили Авдіївка, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Запорізькому напрямку ворожі обстріли фіксувалися біля Дорожнянки, Чарівного, Білогір’я, Малих Щербаків, Степового і Кам’янського Запорізької області та Олексіївки на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку противник не припиняє обстрілів населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Знову під вогонь з російських реактивних систем залпового вогню потрапив Херсон.

За наявною інформацією, значна кількість озброєння та військової техніки, що прибуває для навчання особового складу противника до Республіки Білорусь із Російської Федерації знята із довготривалого зберігання та потребує обслуговування. Також відомо, що до робіт на цій техніці залучаються білоруські військовослужбовці.

Відзначається тенденція до погіршення морально-психологічного стану особового складу ворога. Так, серед військових 127-ї окремої розвідувальної бригади, що дислокується в тимчасово окупованому Севастополі, шириться думка про закінчення війни на будь-яких умовах.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала сімнадцять ударів по районах зосередження окупантів, а також три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

Наші воїни збили три гелікоптери противника (Ка-52, Мі-24 та Мі-8), а також три розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10".

Українські ракетники та артилеристи уразили сім районів зосередження живої сили та військової техніки противника, а також його склад пально-мастильних матеріалів.

Зеленський за 8 січня: Росія бреше - в очікуванні хороших новин для України щодо посилення оборони