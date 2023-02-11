Росіяни поширили відео нібито атаки по мосту в Затоці морським дроном: в ОВА відреагували

Окупанти також заявляють про атаку "Оніксами".

У мережі росіяни публікують відео нібито удару по мосту в Затоці морським дроном. Наразі жодне офіційне джерело не підтвердило інформацію.

Керівник обласної військової адміністрації Одеси Сергій Братчук в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив, що наразі підтверджень достовірності цього відео немає.

"Ми вже проходили "вкидання" таких відео і поширення подібної інформації", - зазначив Сергій Братчук.

Він додав, що це стосується нічної тривоги, де окупанти кажуть про нібито атаку "Оніксами".

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"Тому, ще раз: військові повідомлять, якщо це щось було таке, наразі такої інформації немає", – наголосив Сергій Братчук.

На відео, яке опублікували росіяни, видно нібито атаку по мосту в Затоці.

Российская армия атаковала мост в Затоке Одесской области морским беспилотником! pic.twitter.com/eV57918UVB — IanMatveev (@ian_matveev) February 10, 2023

Зазначимо, що у двох районах Дніпропетровської області у ніч проти 11 лютого ворожі безпілотники завдали удару по критичній інфраструктурі, є руйнування.

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