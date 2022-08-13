Росіяни ракетами обстріляли Харків: Терехов показав фото наслідків 

У ніч проти 13 серпня росіяни завдали двох ударів по обласному центрі. Ворожі ракети прилетіли у два райони міста.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В Слобідському районі ракета вдарила в тротуар біля коледжу. Вибуховою хвилею пошкодило будівлю. У Немишлянському районі вона впала на газон перед готельно-ресторанним комплексом. Внаслідок російської атаки пошкоджено тролейбуси, легкові авто, вибиті шибки в будинках. Крім того, потерпли дві жінки - 74 та 50 років.

Своєю чергою, мер міста Ігор Терехов показав наслідки ворожих атак на місто. Він наголосив: на місця потрапляння росйських ракет "немає нічого, що хоч би віддалено нагадувало військові об'єкти".

"Вони б'ють виключно по цивільній інфраструктурі, намагаючись позбавити нас навчальних закладів, транспорту, а людей їхнього житла", - наголосив міський голова.

Нагадаємо, близько 02:00 користувачі у соціальних мережах повідомили про вибухи у Харкові.

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