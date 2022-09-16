Росіяни ракетами обстріляли Харківщину: в ОВА розповіли про наслідки атак і поранених

Цієї ночі ворог завдав ракетних ударів по Харкову та смт Золочів Богодухівського району. Зокрема, окупанти агресорки Росії обстріляли два житлових райони в обласному центрі.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

В Слобідському районі Харкова ракета влучила в землю поряд з 2-поверховим житловим будинком. Внаслідок атаки РФ частково пошкоджений будинок, зруйновано п'ять гаражів, згоріло авто. Легкі ушкодження отримали четверо людей, зокрема двоє дітей 5 та 17 років. В Київському районі ракета влучила в одноповерхову нежитлову будівлю. Обйшлося без втрат.

В Золочеві близько 3:30 ночі дві ракети окупантів влучили в асфальт неподалік закладу освіти. В будівлі вибито вікна. За попередньою інформацією, людських втрат внаслідок ракетного удару немає.

Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював нещодавно звільнені населені пункти Харківщини в Харківському, Куп'янському та Ізюмському районах. Зруйновані житлові будинки та постраждалі.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі десять людей зазнали поранення, зокрема дти 12 та 13 років. Крім того, одну жінку поранено в Ізюмському районі, та одну - в Харківському.

Нагадаємо, розпочалася 205-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. ЗСУ відбили атаки росіян біля Бахмута і Авдіївки, уражено 13 опорних пунктів ворога. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу ЗСУ 16 вересня.

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