Росіяни ракетами обстріляли Миколаїв: Кім розповів деталі ранкової атаки

Миколаїв у ніч проти 17 липня знову зазнав масованого ракетного обстрілу з боку російських загарбників.

За попередніми даними, у результаті ранкового обстрілу росіян спалахнула пожежа на двох промислових підприємствах.

Про це повідомив голови Миколаївської ОВА Віталій Кім вранці 17 липня.

У Миколаївському районі 16 липня росіяни обстріляли села Шевченкове, Зоря, Новоруське Шевченківської громади. У с. Шевченкове внаслідок обстрілів три людини загинули та три зазнали поранень.

Також в населених пунктах є влучання в житлові будинки, в результаті чого виникли пожежі та руйнування.

Крім того, 16 липня с. Лимани Галицинівської громади зазнало масованого обстрілу. Пошкоджено житлові будинки та господарські будівлі. Постраждалих немає.

У Баштанському районі минулої доби були обстріли у Широківській громаді. Одна жінка загинула та зруйновано житловий будинок. Влучання теж були по сільськогосподарським будівлям, корівникам та поза межами населених пунктів.

16 липня, орієнтовно о 18:30 та 19:00 були обстріли в Інгульській громаді. Внаслідок влучань горіли поля. За попередньою інформацією постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Також увечері 16 липня росіяни обстріляли село Володимирівка Володимирівської громади. Влучання були за межами населеного пункту. За попередньою інформацією постраждалих та пошкоджень немає

У Березнегуватській громаді продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, у Миколаєві прогриміло близько 10 потужних вибухів.

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