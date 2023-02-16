Росіяни ракетами обстріляли Полтавщину: перші деталі ворожої атаки (фото)

Російські окупаційні війська завдали ракетного уночі 16 лютого удару по Полтавській області.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Окупанти поцілили двома ракетами по об’єкту критичної інфраструктури Кременчука.

"Ворог ударив ракетами по території області. Дві з них поцілили по об'єкту критичної інфраструктури у Кременчуці. Попередньо, загиблих і постраждалих немає", - зазначив він.

Лунін також розповів, що під час нічної масованої атаки на Полтавщині була зафіксована група ворожих БПЛА, зокрема у Полтавському районі. Працювали засоби ППО.

Нагадаємо, росіяни випустили по Україні вночі 16 лютого 32 крилаті ракети повітряного та морського базування. ППО знищила 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Окупанти обстріляли ракетами Павлоград Дніпропетровської області. Загинула 79-річна жінка. Попередньо, семеро людей постраждали. Багато руйнувань.

Також три ворожі ракети влучили в об‘єкт критичної інфраструктури Львівщини.

Керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк вважає, що вдень 16 лютого російські окупанти можуть завдати повторних ракетних ударів по Україні.

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