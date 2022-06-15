Росіяни ракетами обстріляли вагони, в яких везли їжу жителям Донеччини: фото

Російські окупанти ракетами обстріляли вагони, в яких везли їжу жителям Донеччини.

Російська ракета влучила в вагон з гуманітраною допомогою World Cental the Kitchen.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що спочатку загарбники знищили колись успішний Маріуполь, а тепер залишають без їжі людей, які змогли вибратись з окупованого міста.

"Спочатку росіяни знищили Маріуполь та життя його мешканців. Зараз російська ракета влучила в вагон з гуманітраною допомогою World Cental the Kitchen, яка мала годувати Донеччину та тепер вплине на маріупольців по центрах “ЯМаріуполь”. МраZота продовжує паскудити життя Маріуполя та маріупольців. Навіть у тимчасовій евакуації", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, у ніч проти 15 червня російські окупанти обстріляли з "Ураганів" Криворізький район та вдарили двома ракетами по Новомосковському району Дніпропетровської області.

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