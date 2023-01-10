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Росіяни ракетою обстріляли Костянтинівку на Донеччині та "демілітаризували" дорогу: фото

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Росіяни ракетою обстріляли Костянтинівку на Донеччині та "демілітаризували" дорогу: фото

Фото: facebook/Павло Кириленко

На місці події працюють правоохоронці.

Російські окупанти у вівторок, 10 січня, ракетою обстріляли місто Костянтинівка Донецької області та "демілітаризували" асфальт. 

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. 

"Ще один ракетний удар по Костянтинівці здійснили російські окупаційні війська. На щастя, обійшлося без постраждалих. Росіяни поцілили у дорогу в приватному секторі, пошкодили огорожу одного з будинків. На місці працюють рятувальники та поліція", - написав Кириленко. 

© facebook/Павло Кириленко
Фото: facebook/Павло Кириленко

Нагадаємо, в ніч проти 8 січня сім ракетних ударів по Краматорську і два по Костянтинівці здійснили російські окупаційні війська.

Також західні ЗМІ спростовують заяви терористичного Міноборони РФ про удари "по казармах ЗСУ в Краматорську", якими росіяни нібито "помстились" за обстріл загарбників у Макіївці.

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Дата публікації
Перегляди
271
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