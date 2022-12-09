Росіяни ракетою знищили єдиний медзаклад на десятки кілометрів на Сумщині

Росіяни знову атакували цивільні об’єкти Сумщини, ствольною артилерією та мінометами вдарили по фермах та лікарнях у кількох селах прикордонної Хотінської громади. Дивом минулося без людських жертв, але від шквального вогню окупантів не змогла врятуватися худоба, йдеться в ТСН.

“Дуже багато приходів, і все ближче й ближче до села, і останній по центру села. Ховались за кочегаркою, а тоді вже як сюди почало летіти – давай до підвалу, в бомбосховище”, - розповідають місцеві.

Цього разу дитсадок встояв, уламками побило лиш шибки, але знищений трансформатор. Місцевий корівник відчув на собі всю лють окупантів – його просто рознесли з мінометів. Загинуло 17 тварин, ще стільки ж поранені. “Це вони втретє його обстрілюють, але цього разу попали вже точно у молочний зал у корівник, 15 корів уже дорізали, іще будуть різать, тому що багато побили і багато поранених”, - розповідає голова Хотінської громади Микола Торяник.

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Ще у селі рашисти розбомбили амбулаторію, по якій випустили 13 мін та 4 снаряди із самохідних артилерійських установок. “Люди всі в шоці, ви розумієте, що це такому віддаленному населеному пункту на прикордонні, що таке сімейний лікар – це золота людина, це надбання, ніхто не хоче сюди їхати працювати, але ми зробили ці умови і машину нову придбали, а тепер нема амбулаторії – це все”, - у відчаї додає голова.

Що не зруйнували снаряди, донищив вогонь. Серед руїн на попелищі сімейний лікар шукає рештки документації та обладнання. Частину, каже, вдалося врятувати під час пожежі завдяки селянам. “Люди швидко зреагували, допомогли швидко винести все, що встигли – це в першу чергу, медичну документацію, апаратуру, медикаменти. Було пряме попадання в праву частину приміщення, де була розміщена аптека, повністю все вигоріло”, - каже лікар.

Лікар пан Сергій приїхав сюди два роки тому, одразу після навчання. Громада забезпечила його всім необхідним – відремонтованим приміщенням, необхідною апаратурою та медпрепаратами – усе, лише б він залишився у селі. “Населений пункт далеко від міста, транспортне сполучення важке, тому амбулаторія була дуже важливою для місцевої громади, забезпечувала всім необхідним – медичною діагностикою, лікуванням, обстеженням і так далі. Виїзди здійснювалися на села, де немає зараз ніяких медичних закладів, проводили там консультації пацієнтів. Бачачи наслідки, важко на серці, бо стільки сил було вкладено в цю роботу”, - каже лікар.

Втім, ані лікар, ані очільник громади рук складати не збираються. Що вціліло - хочуть перенести до іншої будівлі, щоб частково відновити роботу амбулаторії, а після перемоги усе, що знищили окупанти, відбудують.

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