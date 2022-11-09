Росіяни риють окопи на півночі Криму: опубліковані супутникові фото

Російські окупанти почали рити окопи на півночі тимчасово окупованого Криму і це було зафіксовано на супутникових знімках.

Про це OSINT-аналітик Бенджамін Піттет повідомив у Мережі, опублікувавши відповідні фото.

"Думаю, ця тема вас здивує. Росія риє нові окопи на півночі Криму", – йдеться в дописі.

Фото з Twitter-сторінки аналітика Бенджаміна Піттета

Аналітик уточнив, що риття окопів зафіксоване біля пункту пропуску "Чонгар" на адмінмежі між Херсонщиною та Кримом. Окрім того, окопи зафіксовані у районі Армянська, розташованого в північно-західній частині півострова.

Фото з Twitter-сторінки аналітика Бенджаміна Піттета

Фото з Twitter-сторінки аналітика Бенджаміна Піттета

Фото з Twitter-сторінки аналітика Бенджаміна Піттета

За словами Піттета, російські загарбники облаштовують оборонні позиції по всій північній частині Криму.

"Трохи північніше будуються інші позиції. У Новотроїцькому, наприклад, викопано величезну оборонну позицію. По всьому регіону можна побачити багато інших позицій. Вони будують фортецю", – написав аналітик.

A little further north, other positions are being built. In Novotroits'ke, for example, a huge defensive position has been dug. Numerous other positions are visible throughout the region. They are building a fortress.



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4/ pic.twitter.com/ZU8XFzDc4J — Benjamin Pittet (@COUPSURE) November 9, 2022

Деокупація Криму

ЗСУ можуть звільнити Крим 2023 року – таку оцінку дав очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

На думку американського генерал-лейтенанта Бена Годжеса, ЗСУ можуть деокупувати Крим до кінця літа 2023 року за умови, що Захід постачатиме все необхідне озброєння.

Зауважимо, що 9 листопада голова Міноборони РФ Сергій Шойгу віддав наказ відведення російських військ за річку Дніпро в Херсоні. Україна наразі не бачить ознак того, що окупанти залишають Херсон.

За прогнозами Буданова, операція зі звільнення Херсона, найімовірніше, триватиме до кінця листопада.

Обвал Херсонського фронту в окупантів: що буде на війні далі - Михайло Самусь

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