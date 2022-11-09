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Росіяни риють окопи на півночі Криму: опубліковані супутникові фото

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
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Час на прочитання
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Росіяни риють окопи на півночі Криму: опубліковані супутникові фото

Фото з Twitter-сторінки аналітика Бенджаміна Піттета

Зокрема, окопи риють біля КПП "Чонгар".

Російські окупанти почали рити окопи на півночі тимчасово окупованого Криму і це було зафіксовано на супутникових знімках.

Про це OSINT-аналітик Бенджамін Піттет повідомив у Мережі, опублікувавши відповідні фото.

"Думаю, ця тема вас здивує. Росія риє нові окопи на півночі Криму", – йдеться в дописі.

Фото з Twitter-сторінки аналітика Бенджаміна Піттета / ©
Фото з Twitter-сторінки аналітика Бенджаміна Піттета

Аналітик уточнив, що риття окопів зафіксоване біля пункту пропуску "Чонгар" на адмінмежі між Херсонщиною та Кримом. Окрім того, окопи зафіксовані у районі Армянська, розташованого в північно-західній частині півострова.

Фото з Twitter-сторінки аналітика Бенджаміна Піттета / ©
Фото з Twitter-сторінки аналітика Бенджаміна Піттета
Фото з Twitter-сторінки аналітика Бенджаміна Піттета / ©
Фото з Twitter-сторінки аналітика Бенджаміна Піттета
Фото з Twitter-сторінки аналітика Бенджаміна Піттета / ©
Фото з Twitter-сторінки аналітика Бенджаміна Піттета

За словами Піттета, російські загарбники облаштовують оборонні позиції по всій північній частині Криму.

"Трохи північніше будуються інші позиції. У Новотроїцькому, наприклад, викопано величезну оборонну позицію. По всьому регіону можна побачити багато інших позицій. Вони будують фортецю", – написав аналітик.

Деокупація Криму 

ЗСУ можуть звільнити Крим 2023 року – таку оцінку дав очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

На думку американського генерал-лейтенанта Бена Годжеса, ЗСУ можуть деокупувати Крим до кінця літа 2023 року за умови, що Захід постачатиме все необхідне озброєння.

Зауважимо, що 9 листопада голова Міноборони РФ Сергій Шойгу віддав наказ відведення російських військ за річку Дніпро в Херсоні. Україна наразі не бачить ознак того, що окупанти залишають Херсон.

За прогнозами Буданова, операція зі звільнення Херсона, найімовірніше, триватиме до кінця листопада.

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Дата публікації
Перегляди
1704
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