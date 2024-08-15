Росіяни риють окопи: ЗСУ просуваються в Курській області - деталі від ISW

Ворог намагається захистити ключові магістралі та важливі лінії зв'язку.

Збройні сили України просунулися на території Курської області, попри загальне уповільнення темпів бойових дій і намагання росіян стабілізувати лінію фронту. Сили оборони мають значний вплив на оборонні можливості, логістику та безпеку Росії.

Про це йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, нові фортифікації розташовані приблизно за 17 кілометрів від найбільшого заявленого просування українських сил у Курській області.

"На супутникових знімках за 12 серпня видно нові польові укріплення, включно з траншеями та протитанковими ровами, розташованими на південний захід від міста Льгов уздовж траси E38 Льгов-Рильськ-Глухів. Додаткові знімки, опубліковані 13 серпня, а також фотографії, зроблені між 6 і 11 серпня, демонструють появу укріплень біля траси 38K-024 на південь від населеного пункту", - йдеться в повідомленні.

Експерти зазначають, що росіяни, ймовірно, прагнуть захистити ключові магістралі та важливі лінії зв'язку, щоб завадити українським маневрам.

Крім того, українські операції впливають на російську залізничну логістику.

"Зокрема російська державна залізнична компанія "РЖД" від 12 серпня призупинила рух поїздів на станціях Орловсько-Курської гілки Московської залізниці, які прямують з Білорусі. Причиною стало масштабне перекидання солдатів у напрямку Курської області та рух вантажних поїздів військового призначення", - підсумували в ISW.

Нагадаємо, влада Курської області Росії оголосила про "обов'язкову евакуацію" жителів селища Глушково, яке знаходиться майже за сім кілометрів від кордону з Україною.

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