Росіяни різко збільшили кількість штурмів біля Авдіївки: ЗСУ про бої за місто

Кілька днів тому ворог був менш активний.

Напередодні, 22 листопада, російські загарбники різко збільшили кількість штурмових дій під Авдіївкою Донецької області. На цій ділянці фронту тривають активні бої, а лінія бойового зіткнення може коливатися.

Про це речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, 20 листопада окупанти зменшили активність на напрямку. Втім, напередодні вони поновили кількість штурмів на близько на 30%. Протягом дня зафіксували 29 авіаударів.

Окупанти безуспішно штурмували східніше від Новобахмутівки, а також у районах Авдіївки, Сєверного і Первомайського. Там ЗСУ відбили 13 атак. Поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки - 18.

Штупун називає ситуацію довкола Авдіївки складна, але контрольована. За словами представника ЗСУ, Коксохімічний завод залишається ціллю РФ, але ЗСУ контролюють підприємство.

"Якщо втрати якихось позицій є, то вони тимчасові. Тривають активні бої, і лінія бойового зіткнення може туди-сюди коливатися. Тому говорити про якісь сталі успіхи ні противника, ні нас наразі не будемо", - наголошує Штупун.

Нагадаємо, генерал армії Микола Маломуж вважає, що російський президент-диктатор Володимир Путін намагатиметься втримати фронт до виборів. Йому потрібна бодай якась перемога. Раніше він наказав "звільнити" всю Донецьку та Луганську області, все це під вибори. Тому зараз він поставив тактичне завдання – захопити Авдіївку на Донеччині.

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