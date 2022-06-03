Росіяни готують диверсантів із жителів Донецької і Луганської областей - Генштаб

Російське командування готує диверсантів для підривної діяльності на території України з числа жителів та колишніх жителів Донецької і Луганської областей.

Наразі окупанти здійснюють набір та підготовку найманців для формування диверсійно-розвідувальних груп з подальшою їхньою діяльністю на території України.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За наявною інформацією, командування збройних сил російської федерації вживає заходів з активізації проведення розвідувально-диверсійної та підривної діяльності на території України. З цією метою здійснюється набір та підготовка найманців для формування диверсійно-розвідувальних груп з подальшою їхньою діяльністю на території України. Перевага під час здійснення зазначеного відбору надається жителям та колишнім жителям Донецької і Луганської областей, які добре володіють українською мовою", - повідомляє Генштаб.

Нагадаємо, на території тимчасово окупованого півдня України активізуються українські партизани. Зокрема, у телефонній розмові, яку перехопили військові розвідники, жителька захопленого Мелітополя розповідає російському військовому про ситуацію в курортній Кирилівці.

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