Ракетний обстріл багатоповерхівки окупантами у Дніпрі: кількість жертв зросла

У Дніпрі, де росіяни розбомбили житлову багатоповерхівку, знову побільшало жертв - загинуло понад 20 мирних людей.

Про це свідчать дані Дніпровської міської ради.

За їхніми даними, загинуло 23 особи (з них 1 дитина), травмовано 72 особи (з них 13 дітей).

Крім того, вдалося врятувати 39 осіб, серед яких - 6 дітей. Наразі поліція отримала 43 повідомлення про безвісно зниклих осіб.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Обстріл будинку у Дніпрі росіянами

Війська РФ вдарили ракетою Х-22, яка наводиться на максимальну більшу ціль в РЛС, у багатоповерхівку у Дніпрі 14 січня.

Віддав наказ обстріляти житловий будинок у Дніпрі командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тімошин. Він же віддавав наказ розбомбити ТЦ в Кременчуці на Великдень, коли там було чимало людей і жодної військової техніки чи військових.

Як стало відомо, серед потерпілих є матір захисника України, який воює на Бахмутському напрямку. У соцмережі захисник опублікував світлини та відео його будинку, написавши: "Доки я воюю на Донбасі, вирішили мій будинок знищити, поки там була мама, собака і кіт".

Крім того, постраждала дівчина Анастасія, яка у вересні втратила на війні коханого. Нині вона у лікарні і хоче, щоб знайшли її батьків, які, найімовірніше, все ще перебувають під завалами розбомбленого росіянами будинку. Їхня доля невідома.

У Дніпрі оголосили триденну жалобу.

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