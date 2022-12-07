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Росіяни розбомбили Будинок культури й ліцей, є жертви: Синєгубов розповів, як окупанти обстрілюють Харківщину (фото)

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
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Час на прочитання
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© Олег Синєгубов
© Олег Синєгубов
© Олег Синєгубов

Окупанти обстрілюють Куп’янський район Харківщини.

Росіяни продовжують гатити по Куп’янську на Харківщині -  є руйнування. 

Про це 7 грудня розповів голова ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти завдали артилерійських ударів по місту. Внаслідок вчорашніх обстрілів частково зруйновано будівлю ліцею, вибиті вікна. Також пошкоджено дахи, вікна житлових будинків, господарчі споруди.

Отримала осколкові поранення місцева жителька 67-років. Її госпіталізували до медичної установи. 

Також окупанти запустили ракети С-300 в Будинок культури та поблизу школи у с.Борівське, що в Шевченківській громаді. Минулося без постраждалих.

У Вовчанській громаді внаслідок обстрілу росіян, на жаль, загинула жінка 43 років. Поранення отримав 50-річний чоловік, госпіталізований у важкому стані.  

Після 17 години у Дворічанській громаді горів будинок. Постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч проти середи, 7 листопада, армія Російської Федерації намагалася атакувати Житомирську область безпілотниками Shahed-136. Їх збили.

Також цієї ночі росіяни атакували Запоріжжя, у місті пролунала серія вибухів. Цієї ночі ворог атакував безпілотниками і ракетами С-300 дві громади Запорізького району.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1160
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