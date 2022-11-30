Росіяни розбомбили на Харківщині будинки й освітній заклад: деталі від ОВА

Росіяни обстріляли три громади на Харківщині.

Російські окупанти продовжують атакувати Харківську область, де за минулу добу, 29 листопада, під обстрілами були три громади.

Про це розповів голова ОВА Олег Синєгубов зранку 30 листопада.

Окупанти протягом доби гатили з артилерії та бомбили ракетами Куп'янський район. У Курилівській громаді внаслідок обстрілів РФ горіли господарчі споруди, зруйновані дахи двох будинків, є влучання на території освітнього закладу.

У Козачій Лопані через обстріли росіян зруйновано чотири квартири. На щастя, без жертв та постраждалих.

Вовчанську громаду теж продовжують обстрілювати росіяни. Цієї доби минулося без постраждалих.

Крім того, Синєгубов наголошує на мінній небезпеці і розповідає про чергового пораненого, який натрапив на вибухонебезпечний предмет, у результаті чого був ушпталений.

"51-річний чоловік у Салтівському районі Харкова знайшов вибухонебезпечний предмет. Постраждалий госпіталізований із вибуховою травмою, стан медики оцінюють як середній. Вкотре звертаємося до жителів: не намагайтеся самостійно знешкодити вибухонебезпечні предмети! Звертайтеся до фахівців".

Нагадаємо, російські окупанти вчергове обстріляли три громади Сумщини - гатили з мінометів, САУ та ствольної артилерії.

Крім того, армія РФ обстріляла Очаківську громаду Миколаївської області. Наслідки уточнюються.

А також російська армія вдарила з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському району, де прилетіло майже 30 снарядів. Загиблих та поранених немає.

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