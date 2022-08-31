Росіяни розбомбили житловий будинок у Бахмуті, є загибла: у ДСНС показали фото наслідків атаки

Росіяни вранці 31 серпня атакували Бахмут на Донеччині.
Унаслідок ворожого обстрілу в Бахмуті було зруйновано будинок, з-під його завалів рятувальники дістали тіло загиблої жінки.
Про це повідомляє ГУ ДСНС у Донецькій області.
Зазначається, що окупанти обстріляли приватний житловий будинок зранку. Рятувальники, які о 09:32 прибули до місця події, з-під завалів дістали тіло загиблої жінки.
Крім того, атакою росіяни зруйнували будинок. У ДСНС додали, що на місці обстрілу працювало вісім осіб рятувальників та 1 одиниця техніки.
Нагадаємо, ЗСУ за день знищили п'ять складів боєприпасів, дві бази і штаб російських окупантів.
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