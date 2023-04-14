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Росіяни розганяють черговий фейк: стверджують, що «захопили» Leopard 2

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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1733
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Росіяни розганяють черговий фейк: стверджують, що «захопили» Leopard 2

Окупанти але не покажуть танк, оскільки вирішили його втопити.

Росіяни продовжують поширювати черговий фейк. Цього разу вони заявили про те, що нібито «захопили» Leopard 2, але не покажуть, оскільки вирішили його втопити.

На сьогодні немає жодних фото чи відео, які б підтверджували участь цієї техніки у бойових діях. Попри це, це не надто бентежить російських пропагандистів, які продовжують годувати населення РФ все новими та новими небилицями про «подвиги» російських військових, які захоплюють один Leopard 2 за другим.

«Було зафіксовано неодноразовий обстріл блокпостів з боку танків Leopard. Танки Leopard спостерігали. Є історії про тих товаришів по службі… Ми з ними спілкуємося. Диверсійний загін захопив танк Leopard. Не змогли його протягнути до тилу. Оось… Взяли і втопили у болоті. Цей факт уже є», — запевнив росіянин.

Підтверджень цьому росіяни, звісно, не навели.

Напередодні адепти так званого руского міра почали поширювати у Мережі один із найганебніших фейків про знищений ними Маріуполь.

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Дата публікації
Перегляди
1733
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