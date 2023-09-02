Росіяни розгорнули "резервну армію" на одному з напрямків: аналітики ISW оцінили її ефективність

Новостворена армія окупаційних військ може налічувати близько 30 тисяч солтадів.

Армія РФ передислоковується в Луганській області, щоб втримати позиції на півдні України у ході українського контрнаступу.

Про це пише ISW.

Йдеться про розгортання 25-ї загальновійськової армії на Куп'янському напрямку, яка нібито має замінити "резервну армію" на 41-го підрозділу.

"Нині Росія почала перекидати "резервну армію" в Луганську область, аби перекинути 41-у армію на Південь. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, 25 загальновійськова армія вже бере участь у боях на Куп'янському напрямку. Втім, "резервна армія" навряд чи буде боєздатною, враховуючи її поспішне розгортання", - мовиться у повідомленні.

Зазначимо, що підрозділи 41-ї загальновійськової армії разом з 90-ю танковою дивізією брали участь у безрезультатній наступальній операції Росії взимку 2023 року.

Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що зазначені окупаційні підрозділи виснажені й ще жодного разу не були на ротації.

Водночас 25-а загальновійськова армія, яку створили наприкінці червня 2023 року, може налічувати близько 30 тисяч військових, її формували як "стратегічний резерв". Вона буде готова не раніше жовтня – листопада 2023 року.

Нагадаємо, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. Протягом минулої доби, 1 вересня, на фронті відбулось 45 бойових зіткнень. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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