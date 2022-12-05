Росіяни розкрадають майно українців та стають дезертирами: Генштаб - про ситуацію на фронті

Російські окупанти продовжують мародерити будинки українців на тимчасово окупованих територіях. Також через великі втрати окупантів на Херсонщині почастішали випадки дезертирства.

Про це 5 грудня повідомляє Генштаб ЗСУ.

У місті Старобільськ Луганської області триває розквартирування мобілізованих військовослужбовців російських окупаційних військ у приватних будинках. У селищі Ольгине Каховського району Херсонської області окупанти продовжують вивезення запасів сільськогосподарської продукції місцевих агропідприємств на територію Російської Федерації.

"Почастішали випадки пограбувань приватних будинків, що розташовані в населених пунктах уздовж лівого берега річки Дніпро тимчасово зайнятої території Херсонської області. У звʼязку зі значними втратами в підрозділах окупантів в Херсонській області відзначаються випадки дезертирства", - йдеться у повідомленні.

Війна Росії проти України

24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України. Росіяни планували захопити Київ за "три дні", встановити у столиці свій маріонетковий режим. Проте ЗСУ зламали плани окупантів.

Наразі РФ окупувала частини Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей і АР Крим. На окупованих територіях росіяни мародерять, вбивають та знущаються з українців. Після звільнення населених пунктів ЗСУ знаходять там лише масові могили, в яких окупанти ховали закатованих громадян України.

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