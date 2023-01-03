Росіяни розлютилися на командування через загибель російських військових у Макіївці

Reuters називає інцидент в Макіївці одним з найсмертоносніших ударів у війни Росії проти України.

У Росії лунають вимоги покарати командування, що допустило загибель військових у Макіївці від удару ЗСУ новорічної ночі.

Про це йдеться у репортажі Reuters.

"Російські військові блогери стверджують, що інцидент в Макіївці став результатом зберігання боєприпасів в одній будівлі з казармою, незважаючи на те, що командири знали, що вона знаходиться в межах досяжності українських ракет", – передає Reuters із посиланням на джерела.

Злість росіян поширилася на законодавців. Зокрема, лідер російської партії "Справедлива Росія – За правду" Сергій Миронов зажадав кримінальної відповідальності для посадових осіб, які "допустили концентрацію військовослужбовців у незахищеній будівлі", і "всіх вищих органів влади, які не забезпечили належний рівень безпеки". А сенатор Григорій Карасін заявив, что потрібен "вимогливий внутрішній аналіз" після цієї події".

Раніше одним із найсмертельніших ударів з боку ЗСУ із розташування окупантів у Макіївці назвали ганьбою для очільника Росії Володимира Путіна та однією з найбільших втрат РФ за один епізод війни. Про це писало видання The New York Times.

Наразі відомо, що ЗСУ за допомогою систем HIMARS знищили будівлю колишнього ПТУ в окупованій Макіївці, де перебували російські вояки. Більшість із них були мобілізованими бійцями.

У Генштабі ЗСУ не назвали точну кількість втрат ворога в живій силі, проте повідомили про знищення та пошкодження до 10 одиниць військової техніки різних типів. А за даними Міноборони РФ, під час удару по росіянам були ліквідовані 63 з них.

Водночас українські експерти зазначають, що у Макіївці могли загинути близько 400 вояків.

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