Росіяни розмріялись поділити Україну на округи: пропагандисти похвалились картою

Російські окупанти розмріялись про поділ України на округи.

Таким чином російські військові злочинці показали справжню мету війни - повна окупація України.

Про це написав російський пропагандист Олександр Коц, який опублікував карту з поділом України.

Пропагандист заявив, що карту нібито показали на Економічному форумі у російському Санкт-Петербурзі.

Ця карта свідчить про те, що окупанти пофантазували про поділ України на так звані округи. Під номером 1 фігурує так званий "Західний територіальний округ" у складі восьми областей (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька) з центром у місті Хмельницький.

Під номером 2 фігурує так званий "Центральний територіальний округ" у складі теж восьми областей (Вінницька, Житомирська, Київська, Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська, Чернігівська) з центром у місті Київ.

Інших "округів" на карті не видно.

Нагадаємо, війна в Україні, яку розв’язала РФ, може перетворитися на заморожений конфлікт, який триватиме понад 10 років.

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