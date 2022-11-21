Росіяни рознесли ракетою 2-поверховий будинок на Харківщині: є загибла та постраждалі (фото)

Рятувальники ще розбирають завали в смт. Шевченково.

Російські окупаційні війська вдарили ракетою С-300 у 2-поверховий багатоквартирний будинок в смт. Шевченково Куп’янського району Харківської області, є загибла і постраждалі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він уточнив, що атака сталася напередодні, 20 листопада, увечері. Окупанти розбомбили торцеву стіну будинку, дах та чотири квартири поруч.

На жаль, загинула 38-річна жінка, щонайменше двоє людей отримали поранення. Рятувальники ще розбирають завали.

"Під уламками рятувальники виявили постраждалого чоловіка, у важкому стані його передали медичним працівникам та ще одна людина загинула", - уточнили зранку 21 листопада у ДСНС.

Крім того, російські окупанти з мінометів та артилерії минулої доби обстрілювали райони населених пунктів Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів. У Куп'янську росіяни пошкодили складські приміщення, об'єкти цивільної промисловості. Сталися пожежі.

Тривають роботи з розмінування територій області. За добу знешкоджено 86 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, російські окупаційні війська уночі 21 листопада також вдарили по трьох громадах Дніпропетровщини - Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. Скерували туди майже 60 снарядів. У Нікополі в результаті обстрілів військ РФ поранення отримав 78-річний чоловік.

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