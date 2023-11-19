Росіяни розпочали Третю штурмову хвилю: експерт про ситуацію в Авдіївці

Російські окупаційні війська продовжують наступ на Авдіївку. Там окупанти розпочали третю штурмову хвилю.

Думку про це висловив військовий експерт Роман Світан.

За його словами, про нову хвилю свідчать чорноземи Донбасу, що поглинають техніку РФ, немов рідкий бетон.

"Третя, вона почалася, вже тиждень як мінімум йде. Це вже зрозуміло, питання в залученні техніки", - зазначив він.

Тим часом в окупантів розпочалися проблеми з підтягуванням резервів через сезон дощів.

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"Це Донбас, там більше півметра чорнозему в мокрому стані - це практично рідкий бетон, який не пропустить техніку ні в якому вигляді", - уточнив експерт.

Відтак окупанти обрали для себе нову тактику - "так званих штурмів".

"Коли техніка з великої дальності, або з доріг з твердим покриттям прикриває піхоту. Однак частіше, замість машин на колесах, в бій йде артилерія. Вона прикриває піхоту, яка виконує певні наступальні дії", - зазначив експерт.

Ситуація під Авдіївкою: що відомо

Днями російським військам вперше вдалося проникнути на танку до промислової зони українського міста Авдіївка. Саме на танки-камікадзе покладається президент РФ Володимир Путін.

Експерти прогнозують, що захоплення Авдіївського коксохімічного комбінату поставить окупантів у скрутне становище, оскільки територія цього підприємства є величезною “бомбою”.

У Мережі опубліковане відео тотального знищення російської піхоти на Авдіївському напрямку від 47-ї окремої механізованої бригади “Магура”.