Росіяни розповсюджують фейк про знищення в Україні БМП Bradley: у ЗСУ такої техніки немає

Російські окупанти присвоюють собі заслуги, яких не існує. Із останнього - вони “відзвітували” про “знищення” бойової машини піхоти Bradley. Проте таких машин у української армії немає.

Пропаганда РФ не припиняє дивувати. На цей раз вони в російське суспільство запустили фейк про знищенням окупантами на Донеччині бойової машини піхоти Bradley. Однак такої машини у української армії немає.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

“Російські військові на Южно-Донецькому напрямку знищили український танк Bradley. Також на цій ділянці угруповання “Схід” відбило три спроби ЗСУ провести розвідку боєм”, - фантазують російські пропагандисти.

Водночас росіяни “відзвітували” про начебто збиття п’яти українських дронів та ракети HIMARS, а також про ураження опорного пункту ЗСУ в районі Кам'янського на Запорізькому напрямку.

Проте радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розвіяв фейки росіян та поснив, що на фронт Bradley ще поставлені від партнерів не були.

"Коли цифра "хороших русских" зросла до 176 630, окупанти продовжують знешкоджувати американські Bradley до їхньої поставки на лінію фронту. Або безпосередньо на залізниці Європейського Союзу в процесі поставки, або у власній уяві. Цікаво, скільки ще лайна пропаганди з лопати готові зжерти росіяни, поки не зрозуміють, що їм брешуть?" – сказав Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що США надали Україні пакет військової допомоги на 400 млн доларів.

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