Росіяни розробили нову систему для виявлення українських дронів: деталі від аналітиків

Окупанти наразі випробовують цю систему в Україні.

У російській армії розробили нову систему моніторингу "Калинка" для виявлення ворожих дронів. За її допомогою фіксують БпЛА, які підключаються до супутникових систем різних типів, зокрема Starlink.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зокрема, очільник російського Центру безпілотних систем і технологій Андрій Безруков 14 грудня заявив, що відомство розробило систему моніторингу "Калинка" для виявлення безпілотників, які підключаються до супутникових систем, включно зі Starlink.

З його слів, війська РФ наразі випробовують цю систему в Україні. Новинка може виявляти українські повітряні та морські дрони на відстані до 15 кілометрів.

Нагадаємо, росіяни почали випускати термобаричні дрони на секретному заводі біля міста Єлабуга у Татарстані. Разом з виробництвом бойових БпЛА завод також налагодив випуск дронів-приманок, що призначені виснажувати українську систему ППО.

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