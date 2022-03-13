Росіяни розробляли план нападу понад рік, тож не можуть від нього відійти і діють за інерцією - Арестович

Росіяни розробляли план нападу понад рік, тож не можуть від нього відійти і діють за інерцією - Арестович

Саме тому, попри очевидну поразку, ворог не полишає надії створити "ХНР".

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович запевнив, що Росія більше року розробляла план нападу , тож зараз просто зупинитися не можуть, а вже діють за інерціє.

Про це він заявив в ефірі ТСН.

Також читайте У Херсоні блогеру прокуратура заочно оголосила підозру у державній зраді

На доказ своїх слів, він додав, що кілька днів тому Міноборони ворога опублікувало, що під Львовом викрили лабораторію із біовірусами. «Це згідно з планом хтось опублікував, вони вже в цей час мали взяти Львів, і вони це опублікували. Там не знайдеться людини, яка зможе «змінити» план, який готували понад рік. Навіть зараз вони діють на деяких напрямках абсолютно некомпетентно, бо не знайдеться людини із мужність сказати Путіну, що ситуація не зовсім така як вам доповідають», - зазначив Арестович.

Він переконаний, що ситуація не змінюється, адже всі хто задіяний у цій війні обирають варіант діяти згідно плану, а не імпровізувати, бо тоді їх можуть розстріляти.

Олексій Арестович розповів про основні напрямки атаки ворога

Читайте також:

Арестович назвав втрати армії супротивника у війні в Україні

Маріуполю потрібно триматись, а за Київ можна не хвилюватись – Арестович

Рашисти зламають собі шию: на околицях Києва місцеві залишаються боронити свої вулиці і будинки