Росіяни розширюють лінію фронту: чи захопили вони Сотницький Козачок і що там відбувається

Окупанти планували через Сотницький Козачок вийти на Золочів, який є логістичною артерією до Харкова.

Біля Сотницького Козачка на кордоні з РФ погіршилася ситуація. Аналітики зазначають, що на цьому напрямку росіяни діють диверсійними групами, а не лінійними підрозділами. Про те, що росіяни просунулися у напрямку Сотницького Козачка повідомили в аналітичному проєкті DeepState. За їхньою інформацією, туди зайшла російська ДРГ та їй, імовірно, вдалося там закріпитись.

Чи захватили росіяни село, яка там ситуація наразі - у матеріалі ТСН.ua

У зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Харків" одна з російських диверсійно-розвідувальних груп намагалася зайти до села Сотницький Козачок на Харківщині.

"Вздовж лінії державного кордону ворог намагається створити додаткові точки напруження, використовуючи тактику дій ДРГ. Одна з таких груп здійснила спробу заходу до населеного пункту Сотницький Козачок, який знаходиться безпосередньо на лінії державного кордону", – йдеться у повідомленні ОТУ "Харків".

Наразі підрозділи Сил оборони продовжують працювати над виявленням та знищенням залишків ворожої групи.

Минулого тижня український Генштаб повідомив про бої в районі села Сотницький Козачок Богодухівського району. Це село знаходиться за 30 кілометрів на північний захід від плацдарму навколо сіл Глибоке та Лук’янці, де Росія вже півтора місяці намагається просунутися до села Липці.

27 червня в ефірі телемарафону речник Держприкордонслужби Андрій Демченко зазначив, що не йшлося про лінійні підрозділи армії агресора. За його словами, це фактично діяла диверсійно-розвідувальна група, яка зайшла на територію України, розпочався стрілецький бій.

Чи залишилися у Сотницькому Козачку місцеві жителі

За даними очільника громади Коваленка, у селі лишаються четверо жителів, над їхньою евакуацією працюють, пише "Суспільне".

"Ввечері, 3 липня, планували вивезти жінку та чоловіка, на жаль, не вдалося. Очікуємо на евакуацію ще двох людей, сподіваємося, вони звідти виїдуть. Працюємо разом з військовими над евакуацією цих жителів. Скажімо так, чотири людини, які лишилися — це проблема", — сказав очільник громади.

Після спроби наступу росіян на півночі Харківщини 10 травня у Сотницькому Козачку залишалися 33 людини, каже Віктор Коваленко: "Впродовж останніх трьох днів 29 людей разом із поліцією, ДСНС та військовими ми вивезли".

За його даними, найбільше у громаді потерпають від обстрілів населені пункти Сотницький Козачок, Гур'їв Козачок, Баранівка та Одноробівка.

У пресслужбі Харківської ОВА зауважили, що у селі донедавна проживало 32 людини. Наразі у населеному пункті залишаються четверо осіб.

Що кажуть аналітики

Російські війська продовжують періодичні транскордонні рейди на північ Харківської області та, як повідомляється, увійшли до невеликого прикордонного села на північний захід від Харкова.

Аналітики навели заяви щодо подій на кордоні ЗСУ та російських джерел. Так, речник ОТУВ "Харків" Юрій Повх повідомив, що до села Сотницький Козачок зайшла російська ДРГ і українські сили виявляють і вибивають окупантів звідти.

"Повх зазначив, що російські сили намагаються створити точки напруженості вздовж міжнародного кордону, використовуючи диверсійно-розвідувальні групи, що узгоджується з оцінкою ISW про те, що російські сили здійснюють періодичні транскордонні рейди на північ України, щоб відвернути та закріпити українські війська з інших критичних районів театру бойових дій", – зазначили в Інституті вивчення війни.

Російські військові спробували відкрити ще один фронт на півночі Харківщини, для цього вони активізувалися у районі села Сотницький Козачок Золочівського району, заявив військовий оглядач Олександр Коваленко в огляді на Oboz.ua.

За його даними, Сотницький Козачок знаходиться майже на самому кордоні з Російською Федерацією та є "сірою зоною".

"Однією з локацій активності росіян був Сотницький Козачок. Навіщо? Відповідь проста: напрям на Золочів. Може бути загроза для Золочева, який є логістичною артерією до Харкова та не лише до Харкова", - наголосив оглядач.

Водночас, за словами Коваленка, навіть за такого варіанту росіяни на цьому напрямку зіткнулися з проблемами.

"Для них тут теж було дуже багато несподіванок. Російські окупанти все ж таки спробували відкрити ще один фронт, але їм від цього стало боляче", - додав він.

Водночас російські так звані військкори стверджують, що ЗС РФ "майже повністю" захопили населений пункт і досягли "хорошого прогресу" в цьому районі.

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