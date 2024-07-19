Росіяни розширюють плацдарми: чому ЗСУ залишили Кринки та Урожайне

Росіяни намагаються протиснути лінію фронту на багатьох напрямках. Через це українські військові були змушені відійти з Кринок на лівому березі Дніпра на Херсонщині та з Урожайного на Донеччині.

Чому так сталося та хто ухвалив ці рішення - в матеріалі ТСН.ua.

Виведення ЗСУ з Кринок: що відомо

Від середини жовтня 2023 року до липня 2024 року на лівому березі Дніпра в Херсонській області тривала операція ЗСУ, переважно, у селі Кринки — єдиний населений пункт Лівобережжя, де Силам оборони вдалось закріпитись.

Однак 16 липня ЗМІ з посиланням на джерело в Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові вийшли з Кринок Херсонської області.

За його словами, бойові дії змістилися на острови, оскільки тримати рубіж у населеному пункті не було сенсу через руйнування.

Згодом військовий експерт Іван Ступак заявив, що виведення Сил оборони з Кринок відбулося раніше. Українські військові тримали оборону в Кринках на лівому березі стільки, скільки це було доречно. За словами військового експерта, від селища залишилася тільки назва.

У Збройних силах не коментували інформацію одразу. Вже згодом речник угруповання "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що українські сили змушені були залишити позиції через значні руйнування, завдані ворогом. Він також запевнив, що ЗСУ продовжують контролювати ситуацію на цьому напрямі і забезпечують оборону інших важливих позицій.

Також він додав, що населений пункт зазнав значних руйнувань внаслідок ворожих обстрілів. Позиції ЗСУ також повністю знищені.

"Сам населений пункт практично повністю знищений ворожими обстрілами. Позиції українських захисників були зруйновані, і тримання там особового складу стало б загрозою для життя наших військових", – сказав Волошин.

"Варто додати, що село практично повністю знищене ворожими обстрілами", — сказано в повідомленні пресслужби Морської піхоти ЗСУ.

У Морській піхоті заявили, що українські захисники й надалі перебувають на визначених позиціях і плацдармах на лівобережжі Дніпра, знищують окупантів і завдають російській армії відчутних втрат.

За інформацією ресурсу "Слідство.Інфо", під час боїв на лівому березі Дніпра зникли безвісти 788 українських військовослужбовців, а 262 загинули. Одними з останніх були бійці 88-го батальйону 35-ї ОБрМП, кажуть аналітики.

Також вони зазначають, що біля Кринок розташовано багато островів і операція на них триває досі.

"Бої за острови стануть новою проблемою, оскільки концентрація живої сили противника на лівому березі дуже значна. З часом окупанти займуть більшість островів або ж ту частину, яка прострілюється менше", - не виключають аналітики.

Село Кринки на Херсонщині / Фото: Telegram / Денис Казанський

ЗСУ відійшли з Урожайного

14 липня російські військові окупували село Урожайне у Донецькій області, а ЗСУ вийшли з села. Цю інформацію підтвердив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

З його слів, рішення про відхід з Урожайного було ухвалено, оскільки і населений пункт, і позиції Сил оборони були зруйновані постійними, комбінованими і тривалими обстрілами російських військ, пояснив речник ОСУВ Хортиця.

"Сили оборони через те, що ворог зруйнував в Урожайному майже все, відійшли на інші позиції. Було ухвалено рішення для збереження життя і здоров’я наших військовослужбовців, які тримали там оборону", — повідомив Волошин.

Про захоплення цього населеного пункту повідомили й у Міноборони РФ. Там кажуть, що наразі російські військові нібито здійснюють зачистку та розмінування.

Селище Урожайне в Донецькій області було окуповане Росією 7 березня 2022 року під час повномасштабного вторгнення до України. Після тривалих боїв і контрнаступу українські війська звільнили його у серпні 2023 року. Однак, нові бойові дії поблизу Урожайного почалися на початку травня цього року.

Урожайне залишається стратегічно важливим напрямком, де росіяни тиснуть для майбутнього наступу.

"Більша частина Урожайного не є придатною для того, щоб там були закріплені підрозділи ворога", - сказав військовий експерт Олександр Коваленко.

У росіян стоїть завдання - до кінця липня 2024 року просунутись не лише в районі сіл Урожайне та Старомайорське, а й загалом створити умови для майбутнього наступу на Времівському напрямку. Цю територію ЗСУ повернули під час контрнаступу 2023 року, тепер окупанти намагаються знову її захопити.

В ОП "відхрестилися" від рішення щодо відходу з Кринок і Урожайного

Усі рішення щодо відступу чи атак на позиції ворога ухвалюють військові.

Про це заявив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи інформацію про відхід Сил оборони з Кринок на лівому березі Дніпра Херсонської області і Урожайного на Донеччині.

Подоляк заявив, що рішення щодо відступу чи атак ухвалюють в Генштабі і далі - за вертикаллю. Він наголосив, що військові завжди мають рацію у своїх рішеннях. За словами Подоляка, військові чітко розуміють ситуацію, з огляду на обсяг зброї, яку Україна отримує від міжнародних партнерів.

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