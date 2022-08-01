Росіяни розстріляли автобус із жителями Херсонщини, є загиблі та поранені - Вілкул

Через російський обстріл на місці трагедії загинуло двоє людей, ще трьох - госпіталізували у лікарні Кривого Рогу.

Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

"Сьогодні орки скоїли ще один військовий злочин. З окупованого селища Старосілля була спроба евакуації на мікроавтобусі червоного кольору сімох цивільних. У районі селища Довгове з ПТУР окупанти в упор розстріляли цей автобус. Двоє цивільних загинуло. П'ятьох вдалося евакуювати до Кривого Рогу – трьох чоловіків та двох жінок, усі цивільні. Двоє з них у дуже тяжкому стані з опіковим шоком. Все вже у лікарні у Кривому Розі, їм надається медична допомога", - повідомив Вілкул.

Нагадаємо, під час обстрілу окупантами Миколаєва 31 липня у своєму будинку загинув Герой України, аграрій Олексій Вадатурський. Разом із чоловіком в будинку перебувала його дружина Раїса. Вона теж загинула.

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