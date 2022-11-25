Росіяни розстріляли майже 30 ромів за те, що отруїли роту горілкою – перехоплення розвідки

Загарбник на Донецькому напрямку розповідає дружині про беззаконня, яке відбувається на окупованих РФ територіях.

Росіяни розстріляли на окупованій території 28 ромів за те, що отруїли роту горілкою.

Про це розповів російський військовий дружині у телефонній розмові, яку перехопила військова розвідка.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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У перехопленій розмові окупант розповідає про беззаконня, яке відбувається на окупованих Росією територіях.

"Знаєш, яке тут беззаконня в містах відбувається? Військова поліція нещодавно циган розстріляла, 28 осіб, до стінки їх приставила та розстріляла за те, що вони дали горілку нашим військовим і отруїли їх, всю роту", - розповідає загарбник.

Окупант додає, що рота 96 людей була, а тепер менше ніж пів сотні залишилось.

#ГУРперехоплення ‼️"ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ НЕДАВНО ЦЫГАН РАССТРЕЛЯЛА 28 ЧЕЛОВЕК, ЗА ТО, ЧТО ОНИ ДАЛИ ВОДКУ НАШИМ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ОТПРАВИЛИ ИХ, НАХ*Й ВСЮ РОТУ" Військовослужбовець рф на Донецькому напрямку розповідає про беззаконня, яке відбувається на окупованих рф територіях Опубліковано Головне управління розвідки Міністерства оборони України Пʼятниця, 25 листопада 2022 р.

Нагадаємо, авіація Сил оборони протягом доби завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки (ОВТ - ред.) противника, а також три удари по позиціях ворожих зенітно-ракетних комплексів.

Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили пункт управління та п'ять районів зосередження особового складу і ОВТ ворога.

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