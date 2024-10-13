Росіяни розстріляли українських бійців після прориву на Курщині — військовий ЗСУ

Підрозділу операторів дронів однієї з бригад ЗСУ довелося вступити в бій після прориву українських позицій в Курській області.

Про це повідомив військовий ЗСУ Микола Мельник, який командував ротою час українського контрнаступу на Запоріжжі.

“Декілька днів назад я оприлюднив пост про прорив росіян на Курському напрямку, чим обурив окремих штабістів. Втім, на превеликий жаль, інформація підтвердилась, підрозділу БПЛА однієї з бригад все ж довелось вступити в бій і прогнозовано цей бій програти”, - написав він у соцмережі.

Жертви воєнного злочину росіян / Фото: t.me/DeepStateUA

За словами Мельника, 10 жовтня противник пішов у масований штурм на лінії Любимівка - Новоіванівка і зумів розвинути успіх.

Він зауважив, що оператори дронів стали заручниками ситуації, оскільки з обох боків посадки були сили противника, а вихід з ВОПа в посадці вів просто в чисте поле.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти 10 жовтня розстріляли 9 операторів дронів в районі хутора Зелений Шлях на Курщині.

Росія заздалегідь знала про Курську операцію ЗСУ

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