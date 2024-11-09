Росіяни розстріляли ймовірно пораненого беззбройного воїна ЗСУ – Лубінець

В окупантів немає межі цинізму та жорстокості! Росіяни розстріляли ймовірно пораненого беззбройного українського воїна.

Про це повідомив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Вони (російські окупанти – ред.) зафіксували це на відео, яке шириться Мережею. Щодо цього випадку направляю лист до МКЧХ та ООН. Це порушення Женевських конвенцій, міжнародного гуманітарного права, законів і звичаї ведення війн", – написав він.

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Лубінець наголосив, що якщо не реагувати на це – злочини будуть повторюватися.

"Непокаране зло завжди повертається", – підсумував він.

Нагадаємо, на Покровському напрямку військові РФ розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ.

Окупанти розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ

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