Росіяни розстрілюють Кременчук: за вечір по місту прилетіли 9 ракет - голова ОВА

Росіяни розстрілюють Кременчук: за вечір по місту прилетіли 9 ракет - голова ОВА

За вечір 24 квітня, у перший день Великодня, Росія вдарила ракетами по об'єктах інфраструктури Кременчука Полтавської області.

Наразі відомо про 9 російських ракет, які обстріляли Кременчук. Чи є постраждалі - поки невідомо.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

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"Уже 9 російських ракет цього вечора вдарили по інфраструктурі Кременчука. Ворог не гребує нічим, навіть у такий святий день", - написав Лунін.

Варто зазначити, що у Кременчуцькій територіальній громаді Полтавській області продовжує лунати повітряна тривога, тож місцевих закликають не виходити з укриттів.

Нагадаємо, під час першої вечірньої повітряної тривоги російські окупанти випустили п'ять ракет по місту. За словами очільника області, інформацію про постраждалих і руйнування уточнюють.

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